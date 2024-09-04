الإسماعيلى يتفاوض مع التونسى حمدى النقاز على فسخ التعاقد

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دخل مسئولو النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى مفاوضات مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق، على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى بعد أزمة إيقافه من فيفا.

وتعرض حمدى النقاز للإيقاف بسبب مستحقات نادى الزمالك، وغاب على إثرها عن مباريات الدراويش في نهاية الدورى بالإضافة إلى كأس مصر الذى خرج منه في نصف النهائي.

ويتفاوض حاليا مسئولو الإسماعيلى مع النقاز على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضى، خاصة أن عقد اللاعب ممتد لنهاية الموسم المقبل، ويتواجد حاليا اللاعب في تونس لقضاء الإجازة.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى الوصول لاتفاق مع النقاز حول إنهاء العقد بالتراضى، حتى لا يتعرض النادى لأزمة جديدة وشكوى للفيفا تصعب من مأموريته في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى ممنوع حاليا من القيد لوجود أكثر من قضية وحكم نهائي على النادى، والذى يحاول حلها مستغلا المقابل المادى لصفقتى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى.