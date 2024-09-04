شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد لـ"الخليج 365": تنازلت عن 50% من عقدى حباً فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه تنازل عن 50% من عقده من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكداً أنه يحب النادى ويعتبره مثل بيته.

وأكد عواد خلال حواره مع الخليج 365: "من البداية كنت مرحباً بتجديد عقدى مع الزمالك لأنى فى الأساس أعتبره بيتى ولا أتعامل معه بمبدأ المادة، وعقدت 3 جلسات فى الفترة الماضية مع كابتن حسين لبيب رئيس النادى الذى كان يقود المفاوضات التى بدأت فى يناير الماضى وأبلغته برغبتى فى استكمال مسيرتى مع القلعة البيضاء ونفس الحال بالنسبة له".

وواصل: "تلاحم المواسم وضغط المباريات تسبب فى تأخير تجديد عقدى مع الزمالك فضلا عن أن الأمور المالية ليست فى أفضل حال داخل النادى لكنى من البداية أكدت أكثر من مرة أننى ليس لدى أى مانع فى تجديد عقدى مع القلعة البيضاء وفى الجلسة الثالثة تواصل معى حسين السيد وقدم لى عرضا ماليا وافقت عليه وأبلغته أنى موافق على طلبات النادى، وأنهيت الأمور وانتظمت بعد التجديد فى معسكر الفريق".

وأكمل: "أيقنت أن التجديد مع الزمالك سيصنع تاريخا لى فى المستقبل دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى، لذلك أنا في أسعد أيام حياتي بإعلان استمراري داخل بيتي ووسط الجمهور الأفضل واختياري بدون أي تردد الاستمرار في كتابة التاريخ وأشكر جماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة وبإذن الله تكون مرحلة جديدة نحلم ونحقق كل طموحات جماهيرنا ونعود من جديد على منصات التتويج".