شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب الاتحاد السكندرى ضم ثنائى الأهلى الشاب والان مع تفاصيل الخبر

كشف نادى الاتحاد السكندرى حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع ثنائى الأهلى الشابين محمد عبد الله وأحمد طعيمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وأكد مصدر مسئول بنادي الاتحاد أن ناديه لا يفكر في ضم ثنائي الأهلي ولا يوجد أي اهتمام من جانب إدارة زعيم الثغر بالتعاقد مع عبد الله وطعيمة خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة تحدد اختياراتها من اللاعبين بعد التشاور مع الجهاز الفني، ولم يتم طرح فكرة التعاقد مع ثنائي الأهلي الشاب من الأساس.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن.