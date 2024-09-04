اليوم.. انطلاق ربع نهائي الرجال بالبطولة العربية لأندية تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور ربع النهائي للرجال ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من الشهر ذاته.

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق حيث صعد على مستوى الرجال كل من إنبي والفحيحل الكويتي من المجموعة الأولى بالمركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما تأهل الاتحاد السعودي بصدارة المجموعة الثانية والعربي القطري كوصيف.

أما عن المجموعة الثالثة فصعد ألعاب دمنهور بالمركز الأول بينما احتل سار البحريني المركز الثاني وأخيرًا حصد البحرين البحريني صدارة المجموعة الرابعة بينما جاء تجديف أسوان بالمركز الثاني.

وعلى صعيد السيدات تأهل فريق بتروجت لنصف النهائي متصدرًا للمجموعة الأولى بينما جاء فريق جزيرة الورد كوصيف، واحتل فريق إنبي صدارة المجموعة الثانية فيما جاء فريق الفتاة الرياضي الكويتي بالمركز الثاني.

ومن المنتظر أن تقام اليوم مباريات ربع نهائي الرجال في الحادية عشر صباحًا، على أن تقام منافسات نصف نهائي الرجال والسيدات بعد غدًا الخميس.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الرجال عن المواجهات التالية:

إنبي وسار الرياضي البحريني «طاولة 1»

العربي القطري والبحرين البحريني «طاولة 3»

ألعاب دمنهور والفحيحل الكويتي «طاولة 4»

تجديف أسوان واتحاد جدة السعودي «طاولة 2»

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.