"كان شرفا لي".. أليو ديانج يودع النادي الأهلي و جماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع المالي أليو ديانج النادي الأهلي، عقب رحيله عن صفوف الفريق، معارا إلى الخلود السعودي لمدة موسم.

ونشر ديانج مقطع فيديو لأبرز مبارياته مع الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وكتب: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل الأهلي، شكرًا جزيلاً لكم، أود أن أشكر الجميع في النادي وجمهورنا الرائع على الحب والدعم".

وأضاف: "والآن حان وقت الفصل التالي وأنا متحمس للتحديات القادمة، مع السلامة وليس وداعا".

وخاص ديانج 213 مباراة مع النادي الأهلي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11، وحصد 16 بطولة مع الفريق.

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