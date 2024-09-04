جوميز رفض استمراره.. 3 أندية تتصارع على ضم لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقرب ماجد هاني لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تلقيه عروض عديدة من أندية الدوري المصري، لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعاد ماجد هاني مرة أخرى لنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، بعد انتهاء إعارته لنادي بلدية المحلة، بعد هبوطه رسميا للقسم الثاني.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، أكد عدم حاجته لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة، وطالب بخروجه مرة أخرى على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر، أن هناك ثلاث أندية، طلبت التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، وهم الاتحاد السكندري وسموحة وغزل المحلة، وسيتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.