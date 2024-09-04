"سلوك طفولي".. رسالة من عضو الزمالك بشأن تسريب أسماء الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، رسالة بشأن تسريب أسماء صفقات الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الأدهم عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لي سؤال عند حضرتك باعتبارك زملكاوي ويهمك مصلحة الزمالك من رواد الميديا المحبين أو المحسوبين على الزمالك، حتى إذا حصلت على معلومة".

وأضاف: "إيه الذكاء في تسريب أخبار مفاوضات سواء حقيقية أو غير حقيقية، غير اللقطة أو الإحساس بسبق ليس له أي قيمة، مش مهم الضرر أو إفساد أي مفاوضات، الحقيقة سلوك طفولي يرتقي إلى درجة الغباء، اللي يحب الزمالك ومصلحة الزمالك فعلا مستحيل يعمل كده".

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