الصلح بين أسرتي مشجعتي الأهلي "نرجس ونورهان" والمتهم في دهسهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عُقدت جلسة صلح بين أسرتي مشجعتي الأهلي نرجس ونورهان، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بمحيط ستاد برج العرب عقب مباراة الفريق والاتحاد السكندري، وأسرة المتهم.

وكتب الحساب الرسمي لحزب حماة الوطن، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ".

وأضاف: "نجح حزب حماة الوطن من خلال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأمانة القبائل العربية والعائلات المصرية بالحزب، في عقد الصلح بين أسرتي "نرجس و نورهان" اللتين توفيتا إثر العبور من أمام ستاد برج العرب في شهر يوليو الماضي عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وأسرة طرف القضية المتهم في دهسهما خطأ أمام ستاد برج العرب".

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