"بالأحمر مختلفة".. أول تعليق لمترجم كولر الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق ضياء النجار، المترجم الجديد للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأول.

وكان النادي الأهلي، قبل اعتذار خالد الجوادي المترجم السابق للمدير الفني السويسري.

ونشر ضياء النجار صورة له في مران الأهلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "الترجمة بالطقم الأحمر مختلفة".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي عاد مؤخرا للتدريبات مرة أخرى، استعدادا للموسم الجديد، ومباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك المقرر لها يوم 27 سبتمبر الحالي.

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