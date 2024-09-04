كيف قضى عمرو السولية عطلته قبل العودة إلى التدريبات الأهلي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة، في يوليو الماضي.

وقضى عمرو السولية، عطلته مع زوجته هدير مندور، قبل العودة إلى التدريبات وبعد انتهاء الموسم، ونشر الثنائي صورا لهما في إسبانيا وفرنسا، عبر حسابهما بموقع "إنستجرام".

ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم 15 سبتمبر الحالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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