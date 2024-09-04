شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على خماسي تحت السن في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي على الخماسي تحت السن المقرر قيدهم في الفريق الأول من مواليد 2003 بعدما تقرر تسريح الفريق بسبب عدم وجود مسابقة لهذه المرحلة السنية والتي تم إلغائها من قبل اتحاد الكرة.

وخماسي تحت السن المقرر قيده مع الفريق الأول بالأهلي من مواليد 2003 في الموسم الجديد هم عمر الساعي وكريم الدبيس وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ومصطفى مخلوف.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بتسريح باقي فريق 2003 ومنهم من سيخرج للإعارة ومنهم من سيتم بيعه بشكل نهائي لصعوبة قيد كل اللاعبين المميزين في قائمة الفريق الأول.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في وضع بند أحقية استعادة اللاعبين المميزين والذين سيرحلون عن الفريق الأول مثل إبراهيم عبد الحكيم وأحمد طعيمة وأحمد أشرف وميدو نبيل، مقابل دفع مبلغ مالي محدد، كما حدث مع أكثر من لاعب من قبل مثل أحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى سعد.