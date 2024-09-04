شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة الزنفلي وغزل المحلة.. التوقيع لناديين وشكوى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة، تقديم شكوى رسمية ضد محمود الزنفلى، حارس مرمى الداخلية، بعد توقيع الحارس لنادى حرس الحدود رغم توقيعه عقود انتقاله لصفوف قلعة الفلاحين في الانتقالات الصيفية الحالية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة وإعلان المحلة شكوى اللاعب لاتحاد الكرة.

وقال الزنفلى فى تصريحات إعلامية:" وقعت 3 سنوات لنادي حرس الحدود والاستغناء سيخرج من نادي الداخلية إلى الحرس، موضحا تراجعه عن اللعب لغزل المحلة بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل، مشددا على أن الاستغناء الخاص به لم يخرج إلى غزل المحلة من الأساس وهو ما يعنى أحقيتى فى الانتقال لأى ناد آخر".

ونستعرض في التقرير التالى كافة تفاصيل أزمة الزنفلي مع غزل المحلة حتى الآن..الأهلى يرفض تفعيل بند الشراء

بدأت أزمة محمود الزنفلى حارس مرمى الداخلية، عندما قرر الأهلى عدم تفعيل بند شراء الحارس بناء على رغبة مارسيل كولر، ليعود اللاعب إلى الداخلية مرة أخرى بعد قضاء 6 أشهر إعارة للمارد الأحمر.



الزنفلى

غزل المحلة يحصل على توقيع الزنفلى

أعلن مجلس إدارة نادى غزل المحلة ضم محمود الزنفلى حارس مرمى فريق الداخلية والذى انتهت إعارته للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق المحلاوي فى الدورى الممتاز الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة فيديو لتقديم اللاعب بعنوان "المياه الهادرة تروّضها السدود محمود الزنفلي محلاوي".

الزنفلى يوقع لنادى آخر

فاجأ محمود الزنفلى مسئولي غزل المحلة بالتوقيع لأحد الأندية الأخرى رغم توقيعه عقود انتقاله لغزل المحلة منذ أيام بسيطة وإعلان المحلة عن التعاقد.



بيان غزل المحلة

بيان غزل المحلة

وأصدر غزل المحلة بيانا يؤكد سلامة كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب محمود الزنفلي، بعدما اتفق الطرفان على إتمام التعاقد بمجرد صدور قرار النادي الأهلي بعدم تفعيل بند الشراء من نادي الداخلية، وبالفعل وقع اللاعب عقود انضمامه لنادي غزل المحلة ووقع أيضا على تفويض لنادي غزل المحلة بدفع الشرط الجزائي لنادي الداخلية في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم أعلن النادي انضمام اللاعب بشكل رسمي لصفوف الفريق.

وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة بالاتفاق مع اللاعب، طلب اللاعب مقدم تعاقده وأبلغه المسئولون في لجنة التعاقدات عن جاهزية الشيك مقدم التعاقد فوّر إتمام الكشف الطبي على اللاعب كما هو مٌتبع، ولكن اللاعب تهرب من إجراء الكشف الطبي مرتين، ثم أغلق هاتفه ولم يتواصل مع النادي مجددا، وفوجئنا بإعلانه الانضمام لنادي آخر.

ويؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أنه قد بدأ بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة اللازمة ضد اللاعب وأنه لن يتهاون أبدا في الحفاظ على حقوق النادي , وينوّه المجلس لأي نادٍ قد وقع له اللاعب بأن اللاعب سيحاسب قانونياً لتوقيعه لفريقين في آن واحد.