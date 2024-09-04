شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يفاضل بين لاعبى بيراميدز لاختيار المعارين في صفقة أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاصل أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، بين لاعبى بيراميدز لاختيار ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في صفقة انتقال النيجيري صديق أوجولا إلى الفريق السماوى في الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب بيراميدز من إنهاء صفقة النيجيري صديق أوجولا من سيراميكا مقابل مبلغ مالى وإعارة 3 لاعبين لسيراميكا ضمن الصفقة، أو دفع مبلغ مالى دون لاعبين.

واستقر أيمن الرمادى على اختيار محمود زلاكة وينتظر موافقة بيراميدز على استعارة هذا اللاعب الذى يعرف إمكانياته بشكل قوى، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو صانع الألعاب لتعويض رحيل محمد إبراهيم إلى البنك الأهلى.

وينتظر مسئولو سيراميكا موقف بيراميدز من راتب فخرى لاكاى قبل أن ينضم لسيراميكا ضمن صفقة صديق اوجولا، نظرا لارتفاع راتب اللاعب على سيراميكا، حيث يصل راتبه لـ600 الف دولار.

كما يضع أيمن الرمادى، يوسف أسامة نبيه ضمن اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم في الصفقة تحسبا لتمسك بيراميدز بخدمات أحد اللاعبين المطلوبين.