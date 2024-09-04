شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة زيزو من المنتخب لتجديد عقده قبل ضغط الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد مصطفي زيزو نجم الفريق من معسكر المنتخب الوطني لتوقيعه علي تجديد العقود خاصة أن الثنائي أبدي رغبة في استكمال المشوار معا والذي بدأ في 2019.

ويسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل تجديد عقود زيزو قبل بدء الموسم الجديد وانشغال اللاعب في المنافسات وضغط المباريات.

وينتهي عقد زيزو الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير 2025 دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك البحث عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لدعم صفوف القلعة البيضاء.

وعلم ”الخليج 365” أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب من مسئولي القلعة البيضاء التعاقد مع ظهير أيسر رغم الحصول على خدمات المغربي محمود بنتايج.

ويري جوميز أن الزمالك أمامه موسم طويل ومنافسات قوية في مختلف البطولات تتطلب وفرة من اللاعبين في هذا المركز لتلاشي أزمة الموسم الماضي.