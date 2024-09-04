"رغم تقدمه في العمر".. لويس جارسيا ينصح ليفربول بشأن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد لويس جارسيا لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق، أهمية استمرار المصري محمد صلاح مع الفريق لسنوات مقبلة، رغم تقدمه في السن.

وقال جارسيا في تصريحات لشبكة "ESPN"، إن صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، لقدرته على التسجيل، ومن الصعب الحصول على مهاجم بنفس كفاءته، في إنجلترا وأوروبا بشكل عام.

وأضاف: "يجب على ليفربول أن يفكر بجدية في طريقة الاحتفاظ بصلاح لسنوات مقبلة، رغم مسألة تقدمه في العمر الذي يأخذه الأندية بعين الاعتبار".

وكان صلاح قال إنها السنة الأخيرة له مع النادي ويريد الاستمتاع قدر المستطاع، عقب الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة السابقة، بالدوري الإنجليزي.

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