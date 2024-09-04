شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين عبد الواحد السيد وشيكابالا بمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع محمد عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء بمعسكر الفريق في برج العرب.

شهدت الجلسة حديث بين مدير الكرة وقائد الفريق، حول أهمية المرحلة المقبلة، والدور المطلوب من كل فرد بالفريق من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة من إدارة النادي على المستوى القاري والمحلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة في معسكر الأبيض المغلق ببرج العرب.

شهد المران التركيز على بعض الجوانب التأهيلية والاستشفائية، بجانب فقرة بدنية خفيفة وتقسيمة سريعة بين اللاعبين، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق.

واكتفى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمجموعة من التدريبات الخفيفة خلال مران اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، في ظل مشاركة أغلب اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأمس أمام الشعلة السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية غداً الخميس على فترتين صباحية ومسائية، استعداد لمواجهتي راية والشرطة العراقي الوديتين، المقرر لهما يوم السبت المقبل.