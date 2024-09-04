شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتمم اتفاقه مع بيراميدز على صفقة أوجولا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو سيراميكا اتفاقهم مع مسئولي بيراميدز، على كل تفاصيل انتقال النيجيري صديق أوجولا إلى الفريق السماوى في الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق مسئولو بيراميدز على منح سيراميكا 4 لاعبين هم محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيل وفخرى لاكاى بالإضافة إلى عبد الله مجدى بعد رفض التفريط في محمود زلاكة.

وخطف صديق أوجولا الأنظار بعد تألقه الواضح وأصبح من أهم اللاعبين في الدورى هذا الموسم، بعدما ساهم فى 23 هدفا هذا الموسم خلال 34 مباراة مع سيراميكا، سجل 12 هدفا وصنع 11، ليواصل مسيرة التألق الذى بدأها في صفوف سموحة في الموسم الماضى.

ويعد أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الماضى بـ7 أهداف خلف محمد الشيبي، كما يأتي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.