شكرا لقرائتكم خبر عن هل يدخل الأهلي الموسم الجديد بـ4 صفقات فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

أتم النادي الأهلي 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع كلا من، يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي، وقد يدخل الموسم الجديد بدون إبرام أية صفقات إضافية جديدة.

وارتبط اسم الأهلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب آخر سواء أجنبي مثل محمد علي بن رمضان وسفيان بوفال أو محلي مثل مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل وأحمد عاطف وأسامة فيصل.

هل سيبرم الأهلي صفقات جديدة؟

تعاقد الأهلي مع صفقات جديدة سيتحدد وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وحال طلب ضم لاعبين جدد ستسعى الإدارة لتلبية احتياجاته الفنية وفقا للظروف المتاحة.

هل انسحب الأهلي من صفقة بن رمضان؟

الأهلي أغلق في الوقت الحالي ملف ضم بن رمضان بسبب صعوبة توفير سعر الصفقة كاس وهو الطلب الأساسي من إدارة نادي فرينكفاروزي المجري، بخلاف لراتب الكبير الذي يطلب اللاعب تقاضيه والذي يتخطى المليون و600 ألف دولار.

وهل يوجد نقص في بعض مراكز الأهلي؟

بالفعل يوجد أكثر من مركز يعاني من نقص في صفوف الأهلي، والأمر يتعلق بمركز المهاجم الصريح في ظل عدم وجود لاعبين آخرين مع وسام أبو علي ومحمود كهربا، ومركز الجناح مع وجود الرباعي بيرسي تاو وحسين الشحات ورضا سليم وطاهر محمد وهو رقم قليل مع كمية المباريات الكبيرة التي سيخوضها الفريق في الموسم الجديد.