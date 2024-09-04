شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب تكرم البطل أحمد الجندي بعد ذهبية باريس وتهديه درع الشركة باعتباره سفيرا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب ، البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالتتويج بذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث، بحضور أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرياضة وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

وحرص مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب ، على تكريم البطل أحمد الجندي، مهديا له درع أندية سيتى كلوب تكريماً له بعد الإنجاز التاريخي وباعتبارا بطلا ملهما للاعبي وأبناء أندية سيتى كلوب التي أطلقت مشروع "ابني بطل " لاكتشاف وتطوير المواهب في مختلف اللعبات ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية.

ومن جانبه، أعرب مصطفى عزام عن سعادته الكبيرة بتكريم البطل الأولمبي أحمد الجندي الذي يعتبر أحد أهم النماذج المضيئة، بعدما رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية.

أكد عزام أيضا على فخره واعتزازه باستقبال البطل أحمد الجندي، واختياره سفيرا رياضيا لأندية سيتى كلوب.



في المقابل، حرص البطل أحمد الجندي على تقديم الشكر لمجلس إدارة أندية سيتى كلوب لدورهم الكبير في نشر ممارسة الرياضة في مختلف نواحي الجمهورية واكتشاف المواهب ،مؤكدا أن هذه اللحظات لا تنسى، وستظل في ذاكرته دائما، لتمثل لهم دافعا حقيقيا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع اسم مصر عاليا.



البطل أحمد الجندي



تكريم أحمد الجندي



تكريم البطل أحمد الجندي في سيتي كلوب



تكريم البطل أحمد الجندي



عزام وصلاح خلال تكريم البطل أحمد الجندي



عزام يمنح الدرع للبطل أحمد الجندي



منح درع للبطل أحمد الجندي