شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الجبالى تحتل المركز السابع برفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهت إيناس الجبالي منافساتها في المركز السابع فى منافسات الأثقال وزن 41 كجم سيدات، بعدما استطاعت رفع وزن 93 كيلوجراما، ولم تتمكن من رفع 99 كيلوجراما مرتين.

ونافست الرباعة إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبي وزن 41 كحم سيدات ضمن 8 رباعات وهم :

سيمون فراغوسو من البرتغال , هيلين كاريوكي من كينيا ,كريستينا بوبلادور غرانادوس من كولومبيا , كيرالي لاسكانو من الاكوادور , ني نينجاودياسيه من اندونسيا , لارا أباريسيدا دي ليما من البرازيل , استرنوروجو من نيجيريا , سوي زهي من الصين .



تشارك مصر بعدد 13 لاعب ولاعبة في منافسات رفع الأثقال البارالمبية و اللاعبين هم:

منافسات الرجال :

طه عبد المجيد وزن - 54 كجم رقمه الشخصي 168 كجم ثامن افضل رقم في الوزن افضل رقم كازاخستاني 186 كجم .

محمد المنياوي وزن -59 كجم رقمه 195 كجم ثاني افضل رقم في الوزن الإيراني افضل رقم ب196 كجم .

شريفه عثمان وزن _ 65 كجم رقمه 192 ثامن افضل رقم في الوزن يتصدر الوزن الصيني يي زو 222 كجم .

محمود عطية وزن ـ72 كجم رقمه 197 كجم رقمه سادس افضل رقم في الوزن يتصدر الوزن الماليزي جاستين بونياو 231 كجم .

محمد صبحي وزن ـ88 كجم ثاني افضل رقم 225 كجم افضل رقم في الوزن الصيني بانبان 240 كجم .

هاني عبد الهادي وزن 97 كجم رقمه 216 كجم خامس افضل رقم يتصدر الوزن الاردني عبد الكريم خطاب 260 كجم .

عمرو مسعد وزن فوق 107 كجم رقمه 232 كجم ثامن افضل رقم افضل رقم الايراني احمد امين زاده 267 كجم .

السيدات

ايناس الجبالي وزن 41 كجم رقمها 97 كجم الثامن افضل رقم في الوزن يتصدر الصينية زي كوي 116

رحاب احمد وزن 55 كجم رقمها افضل رقم في العالم في الوزن 135 كجم الأوكرانية 127

فاطمه محروس ووزن 67 كجم رقمها 136 ثاني افضل رقم في الوزن بعد الصينيه تان يوجاو 141 كجم .

صفاء حسن وزن 79 كجم ثالث افضل رقم في الوزن بعد الصينيه مياو هاو 153 كجم .

راندا محمود وزن 86 كجم رقمها 136 كجم ثالث افضل رقم في الوزن .

نادية فكري وزن فوق 86 كجم رقمها 151 كجم رابع افضل رقم أفضل رقم النيجيرية 165 كجم .