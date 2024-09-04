شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي إلى العالمية.. صفحة الأحمر تحتفي بالمشاركة في مونديال الأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

احتفت الصفحة الرسمية للأهلي باستعداد الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوينو المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر فيديو "البرومو الترويجي" للفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025 وعلقت عليه : "الأهلي إلى العالمية".

واستقر الجهاز الفني للأهلي على اصطحاب شيف خاص في رحلته إلى كينيا لمواجهة جورماهيا يوم 14 سبتبمر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق الثنائي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي مدير إدارة العلاقات الخارجية بعثة الأهلي إلى كينيا من أجل الاطمئنان على ترتيبات البعثة ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب ووائل النقل التي سيستخدمها الفريق في تحركاته الداخلية بكينيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.