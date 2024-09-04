شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع جناح حرس الحدود لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع الجناح المميز إسلام سمير، لاعب نادى حرس الحدود السابق و أحد اللاعبين المميزين بهذا المركز .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى على عقد مدته أربع مواسم قادمة وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

وكشف نادى الاتحاد السكندرى حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع ثنائى الأهلى الشابين محمد عبد الله وأحمد طعيمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وأكد مصدر مسئول بنادي الاتحاد أن ناديه لا يفكر في ضم ثنائي الأهلي ولا يوجد أي اهتمام من جانب إدارة زعيم الثغر بالتعاقد مع عبد الله وطعيمة خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة تحدد اختياراتها من اللاعبين بعد التشاور مع الجهاز الفني، ولم يتم طرح فكرة التعاقد مع ثنائي الأهلي الشاب من الأساس.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن، لتكون صفقة جناح الحرس السابعة لزعيم الثغر.