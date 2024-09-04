شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدربى أندية المحترفين في الموسم الجديد.. آخرهم أحمد عبدالرؤوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى السكة الحديد مع أحمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك ومدرب بلدية المحلة السابق، لقيادة الفريق في الموسم الجديد بمنافسات دورى المحترفين، ليكتمل قائمة المدربين في الموسم المقبل.

ويعد أحمد عبد الرؤوف آخر المنضمين لمدربى دورى المحترفين، وسبقه زميله السابق إبراهيم صلاح الذى يقود بلدية المحلة في هذا الموسم بعد هبوط الفريق للقيم الثانى.

واحتفظت 8 أندية بالمدربين للموسم الجديد، بينما قام 12 ناديا بتغيير المدربين من أجل التأهل للممتاز نستعرضهم في التقرير التالى..

الاستقرار شعار 8 أندية

رفعت 7 أندية شعار الاستقرار هو الحل وعدم تغيير المدربين وهى كل من القناة الذى جدد تعاقده مع أحمد العجوز، وكذلك كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا مع ياسر الكنانى، وديروط مع علاء إبراهيم، وبروكسى الذى يقوده محمد حامد، وأبو قير للأسمدة مع محمد عطية، ولافيينا مع أحمد صلاح، وعيد مرازيق مع الداخلية، وأخيرا سبورتنج مع أحمد فاروق الذى كان قاب قوسين أو أدنى من خطف بطاقة الممتاز.

12 مدربا جديدا

فيما تعاقد 12 ناديا مع مدربين جدد وجاءت كالتالى: طنطا - محمد حليم، أسوان - حسام عبد العال، وادى دجلة - محمد الشيخ، بترول أسيوط - سعد صبحى، وى - عمرو أنور، منتخب السويس - أحمد عبد المقصود، المنصورة - رضا العيسوي، الترسانة - جمعة مشهور، أشرف توفيق - نادى راية، إبراهيم صلاح بلدية المحلة، محمد مكى - المقاولون العرب، وأخيرا السكة الحديد مع أحمد عبد الرؤوف.