شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتحفظ علي ضم أحمد حسام مدافع الجونة والإدارة تحسم مصير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي ضم أحمد حسام مدافع الجونة للقلعة البيضاء.

وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني رشح ياسين مرعي مدافع فاركو ليكون بديلا لأحمد حسام ولكن منحوا الإدارة حرية الاختيار في تحديد مصير الثنائي من الانضمام للقلعة البيضاء.

يجهز مسئولو نادي الزمالك تذاكر الطيران للفلسطيني عمر فرج مهاجم نادي أيك السويدي بعد الاتفاق مع اللاعب علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وعلم " الخليج 365" أن الفلسطيني عمر فرج سينضم لصفوف الزمالك بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام حاليا استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.