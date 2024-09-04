شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى الزمالك: خطوات تفصلنا عن الحصول على توقيع بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل الزمالك أن صفقة المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي اقتربت من الأمتار الأخيرة ويتبقي فقط رتوش أخيرة للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن المفاوضات مع اللاعب الجابوني وصلت إلي مراحل متقدمة ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تفاصيل جديدة في إعلان التعاقد مع اللاعب.

فى نفس الوقت وكما أشرنا من قبل، يجهز مسئولو نادي الزمالك تذاكر الطيران للفلسطيني عمر فرج مهاجم نادي أيك السويدي بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وعلم " الخليج 365" أن الفلسطيني عمر فرج سينضم لصفوف الزمالك بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام حاليا استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.