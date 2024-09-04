7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4-9-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، اقتراب الزمالك من صفقة عمر فرج، ويترقب عودة زيزو من معسكر منتخب مصر لحسم تجديد عقده.

الزمالك يجهز تذاكر الطيران لعمر فرج والفلسطينى يصل القاهرة بعد معسكر المنتخب

يجهز مسئولو نادي الزمالك تذاكر الطيران للفلسطيني عمر فرج مهاجم نادي أيك السويدي بعد الاتفاق مع اللاعب علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

الأهلي يصطحب شيف فى رحلته إلى كينيا ووفد أحمر يسبق البعثة

استقر الجهاز الفني للأهلي على اصطحاب شيف خاص في رحلته إلى كينيا لمواجهة جورماهيا يوم 14 سبتبمر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ينتظر عودة زيزو من المنتخب لتجديد عقده قبل ضغط الموسم الجديد

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة أحمد مصطفي زيزو نجم الفريق من معسكر المنتخب الوطني لتوقيعه علي تجديد العقود خاصة أن الثنائي أبدي رغبة في استكمال المشوار معا والذي بدأ في 2019.

الأهلي يستقر على خماسي تحت السن في الموسم الجديد

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي على الخماسي تحت السن المقرر قيدهم في الفريق الأول من مواليد 2003 بعدما تقرر تسريح الفريق بسبب عدم وجود مسابقة لهذه المرحلة السنية والتي تم إلغائها من قبل اتحاد الكرة.

محمد عواد لـ"الخليج 365": تنازلت عن 50% من عقدى حباً فى الزمالك

قال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه تنازل عن 50% من عقده من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، مؤكداً أنه يحب النادى ويعتبره مثل بيته.

الإسماعيلى يتفاوض مع التونسى حمدى النقاز على فسخ التعاقد

دخل مسئولو النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فى مفاوضات مع التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق، على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى بعد أزمة إيقافه من فيفا.

كولر يُقرر تغيير مركز عمر كمال مع الأهلي فى الموسم الجديد

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.