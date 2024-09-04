شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراته القاتدمة أمام الجيش الرواندي في دور الـ32 لبطولة دري أبطال إفريقيا 2025 في ثاني محطات الفريق بالبطولة الأفريقية بعد تخطي بطل زبزبار في دور الـ64 للبطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يلعب بيراميدز مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 برواندا يوم 14 سبتمبر الجاري في مدينة كيجالي، بينما يعود للعب مباراة الإياب يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب الدفاع الجوي.

موعد عودة بيراميدز لاستئناف التدريبات

يعود فريق بيراميدز، الأحد المقبل إلى استئناف التدريبات، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، عقب التتويج بكأس مصر.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر.

وقرر يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية كاملة حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يستأنف بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم 8 سبتمبر على ملعب النادي استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر في مدينة كيجالي.