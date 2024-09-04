شكرا لقرائتكم خبر عن موقف على معلول فى الأهلي بعد عدم قيده بقائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلي قيد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق حتى يناير المقبل، في ظل عدم تعافي اللاعب من الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال الفترة الماضية وخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف.

ولم يتم قيد علي معلول في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية حتى يناير المقبل، في ظل حاجة اللاعب إلى بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات، حيث يعود لخوض التدريبات الجماعية نهاية أكتوبر المقبل وبعدها يبدأ المشاركة في المباريات تدريجيا.

ومن المقرر أن يواصل علي معلول تدريباته مع الأهلي بعد انتهاء فترة تأهيله لحين فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة ويتم إدراج اسمه، حيث تم رفع اسم النجم التونسي بالاتفاق مع اللاعب.

ولم تقيد إدارة الأهلي التونسي علي معلول في قائمة الموسم الجديد وقامت بقيد الرباعي، بيرسي تاو ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم.