شكرا لقرائتكم خبر عن "خناقة".. حسين الشحات يعلق على صورته مع أفشة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسين الشحات، لاعب الأهلي، صورته مع محمد مجدي أفشة زميله على هامش مران الفريق الأحمر أمس الثلاثاء، بعدما أمسك به على سبيل الهزار خلال المران.

وكتب الشحات على الصورة التي نشرها عبر خاصية ستوري" عبر موقع "إنستجرام": "خناقة هااا" وتبعها ب"ايموشن" ضحك.



حسين الشحات وأفشه

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.