مصدر لمصراوي: "عبد المنعم لن ينضم للمنتخب.. وهذا موقف الجهاز الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تطورات أزمة انضمام محمد عبدالمنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، إلى معسكر منتخب مصر الأول، بعد إعلان ناديه تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

وقال المصدر: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يفكر في استدعاء مدافع آخر، لأن محمد عبد المنعم لن ينضم إلى معسكر المنتخب".

وبدأت أزمة محمد عبد المنعم، بإعلان نيس إقامة المؤتمر الصحفي للإعلان عن صفقة عبد المنعم، اليوم الأربعاء، على الرغم من استدعاء الجهاز الفني لمنتخب مصر للاعب، للمشاركة مع الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وانتشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، تشير إلى أنه يوجد حالة غضب في معسكر الفراعنة بسبب تأخير انضمام عبد المنعم، ليعلن نيس الفرنسي قبل ساعات قليلة، تأجيل مؤتمر تقديم اللاعب.

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