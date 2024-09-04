وصول البطاقة الدولية لـ صفقة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تسلم نادي الزمالك البطاقة الدولية الخاصة بالفلسطيني عمر فرج، لاعب الفريق الجديد.

وتعاقد نادي الزمالك، مع الفلسطيني عمر فرج، قادما من نادي أيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب تم قيده في قائمة الفريق كلاعب محلي، على أن يتم إضافته في القائمة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر يخوض فريق تدريباته الجماعية غداً الخميس على فترتين صباحية ومسائية، في معسكر الإسكندرية، استعداد لمواجهتي راية والشرطة العراقي الوديتين، المقرر لهما يوم السبت المقبل.

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