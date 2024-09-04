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الطبيب ينتظر للثامنة مساء.. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف عمرو بركات، لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة إيهاب جلال، تطورات الحالية الطبية لمدرب الإسماعيلي.

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت لدخوله العناية المركزة، في حالة صعبة.

قال عمرو بركات في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن الطبيب المعالج للحالة سوف يقوم بعملية الإفاقة لإيهاب جلال، في الثامنة مساء اليوم لتقييم الحالة بشكل تام".

أضاف: "الحالة في الوقت الحالي لا يوجد فيها جديد، مازالت صعبة، ونتمنى أن تمر الساعات الحالية بخير حتى تستقر".

وأتم تصريحاته: "لا يوجد تفكير في سفره للخارج، ننتظر حاليا قرار الطبيب المعالج وبعدها يتم التحرك فيما هو الأصلح".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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