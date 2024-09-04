"قوة بدنية وتقسية".. تفاصيل مران الزمالك في معسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة في معسكر الأبيض المغلق ببرج العرب.

شهد المران التركيز على بعض الجوانب التأهيلية والاستشفائية، بجانب فقرة بدنية خفيفة وتقسيمة سريعة بين اللاعبين، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق.

واكتفى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمجموعة من التدريبات الخفيفة خلال مران اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، في ظل مشاركة أغلب اللاعبين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأمس أمام الشعلة السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية غداً الخميس على فترتين صباحية ومسائية، استعداد لمواجهتي راية والشرطة العراقي الوديتين، المقرر لهما يوم السبت المقبل.

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