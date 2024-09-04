"الزمالك سيقوم من كبوته".. ممدوح عباس يوجه مجموعة من الرسائل الغامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل الغامضة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "‏قد أتسامح و قد أنسى فيما يخصني أنا شخصيا أما فيما يخص نادي الزمالك فأبدًا لن يحدث".

وأضاف: " ليزايد المزايدون ولينافق المنافقون ويبقى الزمالك كبيرًا".

واختتم: "وستريكم الأيام القادمة أن نادي الزمالك سيقوم من كبوته وسينفض التراب الذي علق به".

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