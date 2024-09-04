شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري والهلال الليبي في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في ضربة البداية للفريق البورسعيدي بالبطولة القارية، والتي تأهل لها عقب احتلال المركز الرابع في جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.

ويلعب المصري مع الهلال الليبي في السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يلعب مباراة الإياب يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب .

على ماهر يجهز أحمد عيد للمشاركة أمام الهلال

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على تجهيز أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، للمشاركة أمام الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعافيه من الإصابة.

وانتظم أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري، في تدريبات الفريق البورسعيدي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024 بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المصري خلال المباريات الأخيرة.

ووضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً للاعبي الفريق، وذلك لتجهيزهم من الناحية البدنية استعداداً للموسم الجديد، خاصة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي عاد الفريق البورسعيدي للمشاركة فيها من جديد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

فحص طبي شامل للاعبي المصري استعداداً للموسم الجديد

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ظهر أمس الثلاثاء لفحصٍ طبيٍ شامل وهو الفحص الذي يأتي إجراؤه تنفيذًا لاشتراطات الاتحاد المصري لكرة القدم وكذا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل انطلاق مسابقات كلا الاتحادين.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفى النادي المصري بالمدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي علي ماهر وذلك بعد فوزه بلقب أفضل مدير فني مصري بالدوري المصري للموسم الكروي المنقضي 2024/2023 ، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي.

وجاء فوز علي ماهر بهذا اللقب بعد حصول فريق المصري على المركز الرابع ببطولة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث وهو الأمر الذي أدى لتأهله للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

بالإضافة إلى نجاحه في قيادة الفريق للوصول للدور نصف النهائي من بطولتي كأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وخروجه من كلا البطولتين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء ، كما حقق الكابتن علي ماهر رقمًا يعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة بقيادته للمصري للفوز بستة عشر مباراة ببطولة الدوري وهو الأمر الذي لم يتحقق في السنوات الخمس الأخيرة سوى لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

الجدير بالذكر أن الاستفتاء قد شارك به المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز بالإضافة لعدد كبير من النقاد الرياضيين وكذلك اللجنة الفنية لبرنامج الهاتريك.