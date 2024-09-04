شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إعارته من الأهلي.. محمد مغربي يفاضل بين الانتقال إلى زد والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد مغربي لاعب الأهلي والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة من الانضمام إلى نادي زد أو الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة قيد اللاعب في قائمة الأهلي بالموسم الجديد.

وتلقى مغربي عرضين للإعارة من زد الذي يرغب في ضم اللاعب أو الاتحاد السكندري وإن كان نادي زد هو الأقرب لضم اللاعب في ظل العلاقة الطيبة بين الناديين.

وكان نادي سموحة يرغب في تجديد عقد مغربي لموسم ثالث وهو ما رفضه الأهلي بسبب عدم الاتفاق على الأمور المالية، بخلاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق السكندري.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.