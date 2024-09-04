شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى مودعا المصري: كنت أتمنى أنهى مشواري داخل النادي والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمرو موسى قائد فريق المصري، رسالة إلى جماهير بورسعيد بعد رحيله بشكل رسمي عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لأسباب فنية.

وكتب عمرو موسى عبر حسابه على انستجرام: أود أن أشكر مسئولي النادي المصرى برئاسة كامل ابو علي الأب الروحي لنا كل التوفيق والنجاح لهم في ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدير فني ومدرب والأجهزة الإدارية والطبية واخواتي مسئولي مهمات ( غرفة الملابس ) الفريق الاول واي شخص تعاملت معه في النادي فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.

أضاف: كنت أنوي أن أنهي مشوار مسيرتي مع النادي المصري الكبير ولكن إرادة الله فوق كل شئ ونحمد الله علي اختياره، 11 عاماً اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب وخارجه جمهور المصرى الكبير وشعب بورسعيد العظيم مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته او كنت جزء منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومة و مازلتم و حبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهميه من أي شئ وسيظل دائما التاريخ الحقيقي و أجمل ذكري لي في مشواري.

واختتم: يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه ، و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه ومحاولة كسب إحترام الجميع ، و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك ، أحب أن أشكر جميع زملائى من اصغر لاعب الى اكبر لاعب ، يعلم الله انى احبكم فى الله وكنتم ونعم الأصدقاء والاخوة ربنا يوفقكم ويسعدكم جميعاً فيما هو آت أرحل من الباب الكبير ، مرفوع الرأس، فخوراً بما حققته ، و سأظل دائما ممتناً لهذا الكيان العظيم و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يوماً ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار المصري في القلب.