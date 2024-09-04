مانشيني: أتمني احتراف المزيد من لاعبي السعودية مثل سعود عبدالحميد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تجربة إحتراف سعود عبدالحميد ومباراة إندونيسيا المقرر لها غدًا الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وعبر مانشيني عن سعادته بالمجموعة التي يمتلكها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن أفضل مواجهة لعبها المنتخب السعودي سابقاً كانت أمام المنتخب الكوري الجنوبي رغم الخسارة.

وقال: "بالنسبة لانتقال سعود عبد الحميد لاعب الهلال إلى روما الإيطالي، فلقد أعطيت رأيي في هذا الشأن، فهي خطوة مميزة للاعب السعودي في الاحتراف"

موضحاً أن احتراف اللاعب السعودي أمر جيد حتى يصل لمستوى اليابان وأستراليا وكوريا , متمنياً أن يكون لديهم قدر كاف من اللاعبين في أوروبا.

وقال : "المنتخب الإندونيسي تطور كثيراً خلال الـ10 أعوام السابقة، ويمتلك لاعبين محترفين ولكن المنتخب السعودي سيكون جاهزاً تماماً للفوز" , مشيراً إلى أن وجود 8 لاعبين أجانب بالدوري السعودي أمر جيد للاعبين وذلك من خلال الاحتكاك معهم، وهذا الأمر يعود للاعبين في التطور لأنهم سيجدون الفرصة الكبرى في المشاركة.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره إندونيسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في خضم مواجهات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم.