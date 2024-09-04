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الأهلي يواصل استعداداته لملاقاة جورماهيا الكيني

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد .
 


خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم قبل انطلاق فقرات المران الجماعي .
قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق التدريبات الجماعية للفريق التي بدأت بجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال .
وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة المتنوعة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون .
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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