الأهلي يواصل استعداداته لملاقاة جورماهيا الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد .





خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم قبل انطلاق فقرات المران الجماعي .

قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق التدريبات الجماعية للفريق التي بدأت بجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال .

وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة المتنوعة قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.