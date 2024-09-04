فيفا : نفقات انتقالات الصيف هذا العام تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقماً صادماً ومبلغاً ضخماً لا يصدق، يتعلق بحجم الانتقالات الصيفية الراهنة، كاشفاً بأن 11 ألف انتقال دولي تم تسجيلها على مستوى العالم خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بزيادة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح الفيفا أن هذا الرقم لم يتكرر من قبل في تاريخ اللعبة، وكان الرقم القياسي لعمليات انتقالات اللاعبين هو 10.490 انتقال في صيف 2023.

وباتت فترات الانتقالات في عالم كرة القدم، بمثابة محرك اقتصادي قوي بين الأندية، سواء في حركة البيع أو شراء اللاعبين، وكعادتها تصدرت إنجلترا عدد الانتقالات الواردة، بواقع 526 إنتقالاً، تليها أندية البرازيل والبرتغال.

وأنفقت الأندية أكثر من 6.40 مليار دولار على رسوم الانتقالات، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، و تم إنفاق حوالي 5.58 مليار دولار في أوروبا وحدها، وتهيمن الأندية الإنجليزية على رسوم الانتقالات في فترة منتصف العام.