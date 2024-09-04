مدرب إندونيسيا يرفع راية التحدي قبل مواجهة السعودية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الكوري شين تاي يونج المدير الفني لمنتخب إندونيسيا، عن جاهزيتهم لخوض مباراة السعودية التي تجمعهما غدا الخميس، في أولى مباريات الجولة الأولى من الدور الـ3 في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مدرب إندونيسيا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بجدة: "المنتخب السعودي يمتلك لاعبين مميزين لديهم المهارات الكبيرة ويصنعون الفارق، كما أن منتخبنا وقع في المجموعة الأصعب".

وأكمل تصريحاته:" نهدف إلى التأهل من خلال المركز الثالث والرابع، ونسعى لتحقيق نتائج مميزة لمنتخبنا ونضعه على الخارطة"، مشيراً إلى أن منتخبهم يمتلك نقاط قوة من اللاعبين المحترفين لديهم.

وأشاد المدرب الكوري، بالتغيرات الإيجابية بالدوري السعودي للمحترفين التي من خلالها قام باستقطاب العديد من النجوم العالميين، مما طور بذلك اللاعب السعودي وجعله يحترف بالخارج كاللاعب سعود عبدالحميد وغيرهم، مبينًا أن منتخبهم يعيش لحظة جيدة في تاريخه ويحاولون بالاستمرار والاستمتاع في المرحلة الحالية.