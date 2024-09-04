موعد افتتاح مواجهات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره جورماهيا الكيني مساء يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي يحمل لقبها بعد التفوق على الترجي التونسي النسخة الماضية بهدف من دون رد.





وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال المران الأخير ، اجتماعًا مع الطاقم المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتبطات القادمة.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس بمشاركة مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد جريشة في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بمعسكر المنتخب الوطني.