ارتياح في صفوف المنتخب قبل ملاقاة كاب فيردي الجمعة المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم خلال الساعات الماضية، بعدما اكتملت صفوفه بانضمام محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ومحمد عبدالمنعم لاعب ليون الفرنسي و مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.



ويعود منتخب مصر من جديد للتدريبات على استاد القاهرة الدولي بداية من اليوم الاربعاء بعد انتهاء الاستاد من الصيانة، وكان المنتخب يتدرب الفترة الماضية باستاد السلام الدولي .

ويواصل المنتخب تحت قيادة العميد حسام حسن، تدريباته باستاد القاهرة خلال معسكره المغلق الذى انطلق الأربعاء الماضي والذي يستمر حتى يوم ١٠ من الشهر الجاري ، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر الجارى مباراة المنتخب الوطني وكاب فيردي، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

ويقع المنتخب الوطني، في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، جنبًا إلى جنب مع كاب فيردي، بتسوانا وموريتانيا.