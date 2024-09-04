القنوات الناقلة لمواجهة مصر وكاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا .. الجمعة المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره كاب فيردي في العاشرة من مساء يوم الجمعة ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة ، وقناة بي إن سبورتس 2.

وتضم قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبركلًا من: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى، وثلاثي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.