تعرف على تفاصيل صفقة الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - مليون دولار لنادى آيك السويدى

الأربعاء 04/سبتمبر/2024 - 08:06 م 9/4/2024 8:06:18 PM

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى إتفاق نهائي مع نادى آيك سولنا السويدي بشأن صفقة المهاجم الفلسطيني عمر فرج حيث سيحصل النادى السويدي على مبلغ مليون دولار بعد ستة أشهر مع وضع بند امتياز بقيمة ١٠٠ ألف دولار فى حال فوز الزمالك ببطولات الكونفدرالية والسوبر الإفريقى والدوري العام مقسمه بنسب مختلفه على البطولات الثلاثه هذا الموسم فقط.

واتفق المجلس مع اللاعب على عدم الحصول على مقدم تعاقده الذى يمتد لمدة أربعة مواسم على أن يتم تقسيم المبلغ الذى سيحصل عليه على أقساط لمدة عشرة أشهر.

وأرسل الإتحاد السويدي لكرة القدم اليوم الأربعاء البطاقه الدوليه للفلسطيني عمر فرج حتى يتمكن النادى من قيده في القائمه الإفريقيه الثانيه ليشارك فى بطولة السوبر الإفريقى المقرر أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري بالمملكه العربيه السعوديه ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهره الإثنين المقبل لإجراء الكشف الطبي والإعلان عن الصفقه رسميا