منتخب السودان يفوز على النيجر بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب السودان من تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه منتخب النيجر بهدف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

سجل أبو بكر مأمون عيسى هدف المباراة الوحيد لمنتخب السودان بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني للقاء الذي أقيم في جوبا بجنوب السودان.

وسيحل منتخب السودان ضيفا على أنجولا في الجولة الثانية، بينما ينتظر منتخب النيجر اختبارا قويا عندما يستضيف غانا في مباراة ستقام بمدينة بركان المغربية.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام في المغرب.