الإصابات المتتالية ورطة جديدة في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاسباني من لعنة الإصابات التي تطارد الفريق في مطلع الموسم الجديد، مما يحرم الفريق من جهود العديد من لاعبيه المؤثرين.



وتلقى ريال مدريد 3 ضربات قاسية بعد اصابة 3 من لاعبيه سيبايوس وميندي وتشواميني، ولكن الضربة الاقوى قد تكون اصابة الفرنسي أوريلين.

وتعتبر إصابة تشواميني هي الاكثر إثارة للقلق لأنها نفس القدم التي تعرض للاصابة بها في الكلاسيكو الأول بالموسم الماضي وغاب لفترة طويلة على إثرها.

وعلى الجانب الآخر، تشير بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب ريال مدريد من تجديد عقد لاعبه فيرلاند ميندي بناءً على رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ورغم معاناة الريال من إصابات المدافع الفرنسي إلا أن اللاعب يحظى بثقة ودعم كبير من المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما يدفع إدارة النادي للتحرك بسرعة لتمديد عقد فيرلاند الذي ينتهي في 2025.