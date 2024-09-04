موعد انطلاق دوري الجمهورية للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات بطولة الجمهورية للشباب في الموسم الجديد ١٨ سبتمبر الجاري.





كان فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

سجل المقاولون هدف التقدم خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل حسام عادل هدف التعادل بمهارة رائعة، وأضاف شقيقه إبراهيم عادل الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف إسلام الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقدم الأهلي أداءً رائعًا خلال المباراة ورغم تأخره في النتيجة خلال الشوط الأول إلا أن الفريق لاحت له العديد من الفرص، ونجح في قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي شواره خلال المنافسات بملاقاة إنبي على ملعب الأحمر بمدينة نصر.