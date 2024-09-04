جالتا سراي يقدم فيكتور أوسيمين رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي جالتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميأ مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

وقرر نابولي استبعاد أوسيمين من قائمته في الدوري الإيطالي، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وانتهى سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى تشيلسي أو أهلي جدة السعودي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم على سبيل الإعارة لمدة موسم، بدون شرط شراء سواء بالحق أو الإلزام.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو أنه لا يوجد خيار شراء أو التزام، الراتب مغطى بمبلغ 9/10 مليون يورو حتى يونيو، وسيكون لدى نابولي أيضًا خيار تمديد عقده حتى يونيو 2027، وتم تضمين قيمة الشرط الجزائي الجديد والذي يبلغ 75 مليون يورو.