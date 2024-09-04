اخبار الرياضه

جالتا سراي يقدم فيكتور أوسيمين رسميًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي جالتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميأ مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

وقرر نابولي استبعاد أوسيمين من قائمته في ، وسحب القميص رقم 9 منه ومنحه لمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

وانتهى سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا وبقى فيكتور أوسيمين في صفوف نابولي ولم يرحل إلى أو أهلي جدة السعودي.

 

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن الاتفاق تم على سبيل الإعارة لمدة موسم، بدون شرط شراء سواء بالحق أو الإلزام.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو أنه لا يوجد خيار شراء أو التزام، الراتب مغطى بمبلغ 9/10 مليون يورو حتى يونيو، وسيكون لدى نابولي أيضًا خيار تمديد عقده حتى يونيو 2027، وتم تضمين قيمة الشرط الجزائي الجديد والذي يبلغ 75 مليون يورو.

فيكتور أوسيمين 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا