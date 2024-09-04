شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع سفارة مصر بكينيا للترتيب لمباراة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع السفارة المصرية في كينيا من أجل الترتيب لرحلة السفر إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري بطال إفريقيا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الاطئمنان على ترتيب إقامة البعثة في كينيا ومعرفة حالة الطقس في كينيا والأجواء المحيطة هناك لاتخاذ التدابير اللازمة قبل السفر إلى كينيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تغيير مركز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في الموسم الجديد، ليعتمد عليه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر بدلا من الاعتماد عليه كظهير أيمن كما كان يحدث في الموسم الماضي، لتعويض النقص العددي في مركز الجنح، بخلاف أن عمر كمال يعد مركزه الأساسي جناح وليس ظهير.

ويتواجد 4 لاعبين فقط في مركز الجناح بالأهلي وهم حسين الشحات ورضا سليم وطهر محمد طاهر وبيرسي تاو، حيث يعاني كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في هذا المركز من قطع في الرباط الصليبي وسيغيب مدة من 6 إلى 9 أشهر عن الملاعب لحين إنهاء برنامجه التأهيلي بعد إجراء العملية الجراحية، وهو ما دفع كولر لتفكير في إعادة عمر كمال لمركز الجناح.

وكان مسئولو الأهلي يفكرون في التعاقد مع جناح وتم ترشيح أكثر من لاعب أبرزهم مصطفى زيكو لاعب زد، ولكن لم يبدي كولر موقفه النهائي من ضم اللاعب أو تأجيل فكرة التعاقد معه، بخلاف أن عمر كمال خاض بعض مباريات الموسم الماضي في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وقدم مردودا طيبا، وهو ما يجعل الجهاز الفني يفكر في الاعتماد عليه بمركز الجناح.